Москва, , 12:48 — REGNUM О героических действиях командира гаубичного самоходно-артиллерийского взвода старшего лейтенанта Александра Прыгунова в ходе спецоперации Вооруженных сил РФ по денацификации Украины сообщили 6 мая в Минобороны России.

Командир гаубичного самоходно-артиллерийского взвода старший лейтенант Александр Прыгунов Минобороны России

Отмечается, что гаубичный самоходно-артиллерийский взвод под командованием старшего лейтенанта осуществлял артиллерийскую поддержку наступающих на позиции украинских нацистов подразделений российских мотострелков.

Также указывается, что взвод Прыгунова во время наступления уничтожил артиллерийским огнем один танк, три БМП и более 20 человек живой силы радикалов. При этом националисты в результате точных ударов гаубичного самоходно-артиллерийского взвода старшего лейтенанта в значительной степени утратили боевую способность и вынуждены были отступить.

«Благодаря профессионализму, мужеству и отваге старшего лейтенанта Александра Прыгунова задача по продвижению российских войск вглубь обороны противника была выполнена», — заключается в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Минобороны России рассказали о героических действиях командира мотострелковой роты капитана Дмитрия Фурдуя в ходе спецоперации Вооруженных сил РФ по денацификации Украины.