Курган, , 12:47 — REGNUM В Курганской области 6 мая объявлена эвакуация трёх населенных пунктов и двух садовых товариществ. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

В связи с угрозой распространения лесных пожаров под действием порывов ветра в сторону населённых пунктов принято решение об эвакуации людей из деревень Белый Яр и Передёргина, СНТ «Благодатное», СНТ «Раздолье» Кетовского района, а также, а также деревни Редькина Белозерского района.

Всего планируется эвакуировать около 900 человек. По оперативным данным, они будут размещены в детском оздоровительном лагере «Космос», общежитии Курганской сельскохозяйственной академии, а также пункте временного размещения, развёрнутом в школе села Рычково Белозерского района.

Огонь на данный момент сдерживается в шести километрах от населённых пунктов. Ликвидацию пожара существенно осложняют порывы ветра, достигающие 25 м/с. В районе населённых пунктов Большое Чаусово и Белый Яр работает инженерная машина разграждения Уральского учебно-спасательного центра МЧС России из Челябинской области. Авиация МЧС России, которая из-за ветра пока не может подняться, будет задействована по улучшению погодных условий.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, общая группировка сил и средств, задействованная в ликвидации природных пожаров в Курганской области, составляет более одной тысячи человек и около 200 единиц техники. От авиации МЧС России на территории региона работают два самолета-амфибии Бе-200 ЧС и вертолет МИ-8 Красноярского комплексного авиационно-спасательного центра.

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