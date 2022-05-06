Ставрополь, 6 мая, 2022, 12:47 — ИА Регнум. В краевом центре Ставрополья открыли обновленную Стену памяти «Народная Победа». Местом её размещения стал проспект Октябрьской Революции. На Стене памяти, состоящей из 200 металлических конструкций, — портреты свыше 10 тыс. участников Великой Отечественной войны, которые предоставили из семейных альбомов жители Ставрополья.

Telegram-канал главы Ставрополья Владимира Владимирова Стена памяти. Ставрополь

Несмотря на дождь и не очень теплую погоду, на открытие стены памяти пришли многие горожане, представители власти, общественных организаций. Губернатор края Владимир Владимиров отметил, что в России всегда семья играла важную роль, поэтому сохранение памяти о родных, защитивших мир от фашистов в 1941–1954 году, играет огромное значение для воспитания будущих поколений в каждой семье.

«В нашей стране семья всегда играла важную роль. И сегодня мы приходим сюда почтить память всех дедов и прадедов, которые погибли на войне. Мы должны помнить о них всегда. И воспитывать наших детей так, чтобы и они не забывали о подвиге русских воинов, которые отдали свои жизни за нашу большую Родину», — заявил Владимиров.

В ходе церемонии память всех погибших почтили минутой молчания, также состоялась поминальная молитва, после которой участники церемонии возложили цветы и поставили свечи к портретам земляков и родных.