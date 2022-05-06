Екатеринбург, 6 мая, 2022, 13:35 — ИА Регнум. В Екатеринбурге открыли мемориальную доску учёному-криминалисту Леониду Драпкину. Её разместили на здании гимназии №174, сообщили журналистам в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Сергей Бобров Открытие Мемориальной Доски Литвиновскому. Самара

Место появления мемориальной доски было выбрано не случайно. В Гимназии № 174 на протяжении длительного время открыты профильные юридические классы. Кроме того, именно в Железнодорожном районе города, где расположено учебное заведение, Леонид Драпкин проходил военную службу.

В торжественном открытии мемориальной доски приняли участие прокурор Свердловской области Борис Крылов, вдова и близкие Леонида Драпкина, сотрудники областной прокуратуры и студенты Института прокуратуры Уральского государственного юридического университета.

Отметим, Леонид Драпкин начал свою работу в органах прокуратуры в 1956 году. Он занимался расследованием тяжких и особо тяжких преступлений.