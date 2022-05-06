Иркутск, 6 мая, 2022, 12:46 — ИА Регнум. Теперь уже бывший начальник отдела развития инженерной инфраструктуры департамента инженерных коммуникаций и жилищного фонда Комитета городского обустройства администрации Иркутска признан виновным в получении крупной взятки. Подробности 6 мая сообщает телеграмм-канал СУ СК РФ по Иркутской области.

Взятка

Следствием и судом установлено, что в 2019 году чиновник городской администрации дважды получил от генерального директора подрядной организации взятку в размере 250 и 450 тысяч рублей.

Взятка предназначалась за общее покровительство и беспрепятственное подписание актов выполненных работ по капитальному ремонту канализационных сетей на ул. Якоби и строительству сетей водоснабжения на ул. Владимирской и ул. Карьерной г. Иркутска.

В рамках расследования уголовного дела следователями СК совместно с сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции МУ МВД России «Иркутское» были проведены обыски в администрации города Иркутска, в подрядной организации, а также по месту жительства. В ходе обысков следователями изъяты денежные средства в размере более 3 млн рублей, а также исполнительная документация, акты приемки работ.

В январе текущего года приговором Октябрьского районного суда г. Иркутска подсудимый был признан виновным. Судом ему назначено наказание в виде 7 лет 10 месяцев лишения свободы условно со штрафом в размере 1 млн рублей, с лишением права занимать определенные должности на протяжении 5 лет.

Прокурор, не согласившись с приговором суда ввиду мягкости назначенного наказания, внес апелляционное представление, которое судом апелляционной инстанции Иркутского областного суда накануне было удовлетворено. Условное осуждение ​ отменено, осужденный направлен в колонию строгого режима для отбывания назначенного судом наказания.

Как сообщало ИА REGNUM, в середине апреля 2022 года собранные вторым отделом по расследованию особо важных дел СУ СК России по Иркутской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении бывшего первого зам. министра строительства, дорожного хозяйства Иркутской области. Она признана виновной в получении взятки в особо крупном размере.

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