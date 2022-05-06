Москва, 6 мая, 2022, 12:46 — ИА Регнум. За минувшие сутки число жертв COVID-19 в Москве увеличилось на 19 человек. Такие данные следуют из статистики, приведенной 6 мая официальным порталом о распространении коронавируса в России, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Cdc.gov Коронавирус. cdc.gov

Отметим, что днём ранее число официально подтвержденных смертей пациентов с коронавирусом в столице достигло 16.

Всего же с начала распространения коронавируса от COVID-19 в Москве скончался 43 351 человек.