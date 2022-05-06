Мостовской район, Краснодарский край, 6 мая, 2022, 12:45 — ИА Регнум. Все туристы, застрявшие в Мостовском районе Краснодарского края из-за подъёма уровня воды в реке, эвакуированы, сообщили 6 мая в региональном оперативном штабе.

Телеграм-канал оперштаба Краснодарского края Спасение туристов в Мостовском районе

Пострадавших среди туристов нет.

«Людей перевозят из станицы Баракаевской в пункт временного размещения в ДК станицы Губской, где есть врачи и горячее питание. Вывозили на автомобилях повышенной проходимости, вертолеты не привлекали», — уточнили в оперштабе.

Правоохранительными органами начата проверка.

Телеграм-канал оперштаба Краснодарского края Эвакуация туристов в Мостовском районе

Как сообщало ИА REGNUM, утром 6 мая кубанские спасатели получили сигнал бедствия из Мостовского района — группа туристов из 75 человек, в том числе 60 детей от пяти до 17 лет, оказалась заблокирована из-за резкого подъёма воды в реке. Известно, что туристы из Москвы и Санкт-Петербурга, группа ушла по маршруту без регистрации, не сообщив в соответствующие службы. Сложность при проведении спасательной операции состояла в высоком уровне воды — спасатели не могли добраться до туристов. Обсуждалось возможность применения вертолётов.