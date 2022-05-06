Чебоксары, , 12:45 — REGNUM В Чувашии чуть возросло количество вновь выявленных случаев заражения коронавирусом и суточное число госпитализированных. Жертв пандемии стало больше. Это следует из данных федерального оперативного штаба, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

По сведениям на 6 мая, с начала пандемии в Чувашии официально подтверждено 78 869 случаев заражения коронавирусом, в том числе 5 мая выявлено 44 носителя инфекции.

Вылечились от ковида 73 014 жителей, из них 5 мая выздоровели 98 пациентов. В то же время госпитализировали в ковид-стационары ещё 53 больных, что больше, чем было двое суток подряд (3 и 4 мая попали в больницы соответственно 19 и 39 пациентов с коронавирусом).

Число жертв пандемии продолжает расти. В Чувашии умерли ещё двое ковидных больных, всего скончались 4618 пациентов с коронавирусом.

Отметим, что за последний месяц, с 7 апреля по 5 мая, каждые сутки выявлялось от 31 до 88 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией.