Кемерово, , 12:43 — REGNUM В Кемеровской области в концерте на Площади искусств у филармонии им. Б. Т. Штоколова будет участвовать фронтовая гармонь, прошедшая войну и видевшая рейхстаг. Об этом ИА REGNUM сообщили в министерстве культуры и национальной политики региона.

«Только слышно на улице где-то

Одинокая бродит гармонь» Анна Алябьева © ИА REGNUM

«В 90-е годы после очередного концерта в Прокопьевске ко мне подошла пожилая женщина и сказала: «Александр, ваша гармонь меня покорила, и я хочу, чтобы гармонь моего мужа — Ивана играла в ваших руках. Я принесла её, она фронтовая, дорога для меня как память», — рассказал художественный руководитель ансамбля народной музыки «СмоРодина» филармонии Кузбасса Александр Соловьёв. — Как оказалось, наш земляк сибиряк Иван (фамилию я, к сожалению, не запомнил) всю войну возил её с собой в танке. И на этой гармони играл возле рейхстага, на стенах которого, как и многие боевые товарищи, расписался».

Фронтовая гармонь будет играть для кузбассовцев 9 мая — во время театрализованного представления на Площади искусств ансамбль народной музыки «СмоРодина» сыграет «Землянку», «Ты ждёшь, Лизавета» и другие песни.