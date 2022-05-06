Москва, , 12:41 — REGNUM Выявляемость новых случаев заражения коронавирусом в Москве снова увеличивается. Об этом свидетельствует опубликованная 6 мая статистика официального портала о распространении COVID-19 в России, передает корреспондент ИА REGNUM.

Коронавирус Permkrai.ru

За минувшие сутки на территории столицы было подтверждено 526 случаев заражения коронавирусом. Эта цифра на 133 случая больше аналогичного показателя 5 мая. Тогда на территории города коронавирус был подтвержден у 393 человек, а днём ранее — у 282 жителей Москвы.

Отметим, что на территории России за минувшие сутки был выявлен 5 541 новый случай заражения коронавирусом.

Читайте ранее в этом сюжете: В Татарии за сутки на коронавирус провели более 8 тыс. исследований