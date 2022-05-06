Барнаул, 6 мая, 2022, 12:40 — ИА Регнум. Из-за сильного ветра и суши в Алтайском крае ухудшилась пожароопасная обстановка. Как сообщает сегодня, 6 мая, телеграм-канал ГУ МЧС РФ по региону, первая часть майских выходных выдалась напряжённой: с 1 по 3 мая в регионе ликвидирован 341 пожар.

ФБУ «Авиалесоохрана» Пожар

«Большинство из них — горение прошлогодней травы в результате несоблюдения правил пожарной безопасности. География возгораний широка и масштабы разные: от нескольких квадратных метров до достаточно крупных. Пожарным многократно приходилось вставать на защиту территорий населённых пунктов и садоводств, защищать их от угрозы. Крупные пожары были оперативно ликвидированы», — пояснили спасатели.

Как сообщало ИА REGNUM, всего за минувшие сутки, 5 мая, в Алтайском крае ликвидировано 111 пожаров, 12 из них — в жилом секторе. В Барнауле ликвидирован один пожар.