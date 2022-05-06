Белгород, , 13:15 — REGNUM В Белгородской области за минувшие сутки выписаны после выздоровления 54 ковид-пациента, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 6 мая в региональном оперативном штабе. В стационарах лечатся 65 человек, под амбулаторным наблюдением — 830 жителей.

Исследование ПЦР-тестов Александр Погожев © ИА REGNUM

С начала пандемии в Белгородской области COVID-19 подтверждён у 130 127 человек. Выздоровели 126 995 жителей, скончались от осложнений 2237 пациентов, в том числе два летальных исхода зарегистрировано за последние сутки.

По данным федерального оперштаба, в ковид-госпитали на лечение направили ещё 52 человека.