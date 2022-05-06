Казань, , 12:38 — REGNUM В Татарии по состоянию на 6 мая провели 6 249 738 лабораторных исследований для выявления заражения коронавирусом. Об этом сообщает республиканское управление Роспотребнадзора.

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По официальной информации, в республике за последние сутки на коронавирус провели 8135 тестирований. Охват исследованиями за последние семь дней составил 222,5 тестов на 100 тыс. населения.

ИА REGNUM ранее сообщало, в Татарии всего зарегистрировали 145 861 случай заражения коронавирусом, выздоровел 139 861 пациент, скончались 1986 человек.

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