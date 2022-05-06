Минск, 6 мая, 2022, 12:40 — ИА Регнум. Белоруссия будет адекватным образом реагировать на западные санкции. стране нужно выжить и сохранить независимость, заявил белорусский министр иностранных дел Владимир Макей.

See2me.ru Владимир Макей

По его словам, Запад пытается удушить белорусскую экономику санкциями, изолировать Белоруссию и Россию. Прежде заявлялось, что санкции будут избирательными и не коснутся простых людей, но теперь на Западе открыто говорят о стремлении фактически уничтожить суверенитет и независимость этих двух стран.

«Мы будем принимать адекватные меры реагирования на эти санкции. Исходя из того, что мы должны выжить в этой ситуации, мы должны сохранить наши суверенитет и независимость», — приводит слова Макея агентство Sputnik.

Глава МИД Белоруссии выразил уверенность, что Минск справится с новым пакетом санкций.

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