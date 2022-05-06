Екатеринбург, 6 мая, 2022, 12:38 — ИА Регнум. Российский боец смешанных единоборств Пётр Ян не признаёт американца Алджамейна Стерлинга полноценным чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшем весе. Об этом 6 мая он заявил журналистам.

(сс) MMAnytt Петр Ян

«Как чемпиона не воспринимаю», — сказал Ян.

По его словам, Стерлинг не сделал ничего чемпионского ни в первом, ни во втором бою. Он добавил, что американец не перестанет быть артистом, и в нём есть что-то клоунское.

Напомним, первый поединок Яна и Стерлинга прошёл в марте 2021 года, тогда российскому бойцу было присуждено поражение из-за запрещённого удара. Второй бой состоялся в апреле 2022-го, Ян проиграл раздельным решением судей.