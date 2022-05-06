Челябинск, 6 мая, 2022, 12:37 — ИА Регнум. В Челябинске владелец батутного центра заплатит за травмирование 12-летнего мальчика. Об этом сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

Суд

Решение вынес Ленинский районный суд. Инцидент произошёл 14 апреля ещё 2021 года. Тогда подросток, выполняя сальто, приземлился на металлический элемент конструкции и получил травму.

Сам бизнесмен утверждал в суде, что ребёнок травмировался по своей вине. Тем не менее суд обязал его уплатить истцу моральный вред на сумму 80 тыс. рублей. Решение пока не вступило в законную силу.