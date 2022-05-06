Минск, 6 мая, 2022, 12:37 — ИА Регнум. Решение по урегулированию ситуации на Украине должно быть на основе интересов Киева, Москвы и Минска, заявил 6 мая глава МИД Белоруссии Владимир Макей.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Макей

«Мы заинтересованы в скорейшем разрешении этого конфликта в соседней стране. Должно быть найдено решение этого вопроса, но на основе баланса интересов, который был бы принципиально важен и для РФ, и для Украины, и для Белоруссии», — цитирует Макея агентство Sputnik.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Макей заявил, что западные страны отправляет на Украину оружие и наёмников, то есть пытается «тушить» костёр бензином, к хорошему это не приведет.

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