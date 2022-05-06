Хабаровск, 6 мая, 2022, 12:36 — ИА Регнум. Впервые в истории Хабаровска на центральной площади города задрапировали памятник Владимиру Ленину, который простоял на этом месте почти 100 лет, написало DVHAB.ru.

Слава Степанов Хабаровск

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Ленина закрыли от глаз гостей и жителей города за красно-синей тканью. По бокам расположили банеры, посвященные Дню Победы.

Общественники города обратились в суд с иском к правительству края с требованием «освободить» Ленина.

«Драпировка памятника Владимиру Ленину — это кощунство. В предстоящие дни празднования Победы советского народа в Великой Отечественной войне на площади будут находиться жители и гости города, края. Вождь пролетариата является основателем государства, победившего фашизм, — СССР. Действия ответственных лиц не должны быть направлены на сокрытие истории нашей страны. Это — аморально», — заявила общественница Оксана Подкорытова.

Но суд отказался применить меры предварительной защиты и рассмотрит иск в обычном порядке уже после Дня Победы.

Впервые парад Победы в Хабаровске пройдет без памятника Владимиру Ленину, который является памятником культурного наследия.

Этот памятник был заложен на площади Хабаровска 22 января 1925 года, а открыт в этом же году 7 ноября.

Как сообщало ИА REGNUM, в Оренбурге 5 мая на площади им. В. И. Ленина оказались сорваны праздничные баннеры. Причиной стали неблагоприятные погодные условия.