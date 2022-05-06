Москва, , 12:35 — REGNUM О геройских действиях командира мотострелковой роты капитана Дмитрия Фурдуя в ходе спецоперации Вооруженных сил РФ по денацификации Украины рассказали 6 мая в Минобороны России.

Командир мотострелковой роты капитан Дмитрий Фурдуй Минобороны РФ

Уточняется, что капитан вместе с вверенной ему мотострелковой ротой в составе батальонно-тактической группы вел бой с оккупировавшими один из населённых пунктов украинскими националистами. Продвинусь по окрестностям населённого пункта экипаж Кузнецова обнаружил два замаскированных танка радикалов, спрятанных в складках местности.

Также указывается, что рота Фурдуя блокировала одно из вероятных направлений отступления радикалов и, грамотно используя рельеф местности, удерживала занимаемые ею позиции.

«Предприняв отчаянную попытку выйти из окружения, боевики попытались сходу преодолеть оборонительные позиции роты капитана Фурдуя», — говорится в сообщении.

Кроме того, отмечается, что во время ожесточенных боевых действий рота под командованием капитана смогла уничтожить три минометных расчета и до 40 человек живой силы врага, после чего украинские нацисты сложили оружие и сдались в плен.

«Благодаря мужеству, отваге капитана Дмитрия Фурдуя и умелому руководству подчиненными населенный пункт был освобожден от вооруженных формирований националистов», — заключается в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Минобороны России рассказали о геройских действиях ефрейтора Тараса Кузнецова в ходе спецоперации Вооруженных сил РФ по денацификации Украины.