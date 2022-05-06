Париж, 6 мая, 2022, 12:35 — ИА Регнум. Согласно данным министерства здравоохранения Франции, нагрузка на больницы страны продолжает снижаться, сообщает Le Figaro.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Всего во французских больницах находятся 21 880 пациентов с COVID-19. Среди них 1447 человек находятся в реанимации, в том числе 117 человек поступили в реанимацию за последние сутки.

Кроме того, за сутки от COVID-19 умерли 123 человека. За последние сутки выявлено 44 225 случаев заражения коронавирусом.

Как сообщало ИА REGNUM, в школах, колледжах и гимназиях во Франции учатся тысячи детей и подростков, уехавших с Украины.

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