Идлиб, Сирия, , 12:41 — REGNUM В северных районах Сирии начались нетипичные для региона проливные дожди. Об этом 6 мая сообщает Al-Araby-al-Jadid со ссылкой на источник.

Беженцы Julian Buijzen

По данным журналистов, осадки выпали на территориях провинций Идлиб и Алеппо, находящихся под контролем боевиков.

Отмечается, что из-за дождей серьёзно повреждены не мене 20 лагерей для беженцев. Непогода уничтожает палатки, размывает дороги и приводит в негодность запасы продовольствия.

«Проливные дожди, которые начались вечером в четверг (5 мая), повредили палатки многих перемещенных лиц… Десятки палаток были полностью смыты проливными дождями из-за сильных паводков, вызванных ливнем», — сообщил источник в провинции Идлиб.