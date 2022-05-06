Москва, , 12:33 — REGNUM Всего на 2023−2024 учебный год выделяется 590 101 бюджетное место, более 73% из них получили образовательные организации, расположенные в регионах. Об этом сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко по итогам открытого публичного конкурса по распределению бюджетных мест между вузами.

Правительство РФ Digital.gov.ru

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«Приоритет отдается региональным учебным заведениям — туда направляется 73% от их общего числа. Всего в 2023—2024 году бесплатное обучение смогут начать свыше 590 тыс. студентов», — сказал Чернышенко.

Наибольшее количество предусмотрено по инженерным и техническим направлениям подготовки — 245 тыс. мест, на втором месте — педагогические науки (75 тыс. мест), на третьем — общественные и медицинские направления, по ним между вузами распределено более 68 тыс. и 53 тыс. бюджетных мест соответственно.

«Упор делается на специальности для скорейшего импортозамещения и достижения научно-технологического суверенитета России», — подчеркнул Чернышенко.

Таким образом, отметил в свою очередь глава Минобрануки Валерий Фальков, в 2023 году уже 67% выпускников школ смогут рассчитывать на бесплатное обучение в вузе.

В Минобрнауки также уточнили, что количество обозначенных бюджетных мест для российских абитуриентов остается прежним. Абитуриенты из ЛНР и ДНР могут поступить в российские вузы по квоте правительства для обучения иностранных граждан, которая на предстоящий учебный год увеличена на 5 тыс. мест и составила 23 тыс. мест.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, на 2022−2023 учебный год на бюджет смогут поступить 588 тыс. молодых людей, и в вузах для этого предусмотрены бюджетные места, что на 11,5 тыс. мест больше, чем это было в предыдущую приемную кампанию.

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