Сеул, , 12:33 — REGNUM В течение следующих четырех лет власти Сеула выделят 612 млрд вон (~$479,7 млн) на развитие городской системы здравоохранения. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей городских властей.

Южная Корея Иван Шилов © ИА REGNUM

Согласно опубликованным данным, данный проект запущен на фоне растущих призывов к расширению системы общественного здравоохранения для решения кризисных ситуаций в области здравоохранения, таких как пандемия COVID-19, и удовлетворения потребностей менее привилегированных слоев населения.

Согласно плану, к 2026 году в районе Сочхо будет построена больница общего профиля на 600 коек. В столице также откроют первую реабилитационную больницу для пациентов с ограниченными возможностями, а также стоматологию для инвалидов.

Сообщается, что часть средств также пойдет на ремонт городских больниц.

«Количество городских больниц будет увеличено с нынешних 12 до 15, чтобы расширить сеть государственных медицинских услуг для малоимущих», — заявил мэр Сеула О Сэ Хун, пообещав «агрессивные» инвестиции в улучшение здравоохранения города.