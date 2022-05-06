Сеул, 6 мая, 2022, 12:33 — ИА Регнум. В течение следующих четырех лет власти Сеула выделят 612 млрд вон (~$479,7 млн) на развитие городской системы здравоохранения. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей городских властей.

Иван Шилов ИА REGNUM Южная Корея

Согласно опубликованным данным, данный проект запущен на фоне растущих призывов к расширению системы общественного здравоохранения для решения кризисных ситуаций в области здравоохранения, таких как пандемия COVID-19, и удовлетворения потребностей менее привилегированных слоев населения.

Согласно плану, к 2026 году в районе Сочхо будет построена больница общего профиля на 600 коек. В столице также откроют первую реабилитационную больницу для пациентов с ограниченными возможностями, а также стоматологию для инвалидов.

Сообщается, что часть средств также пойдет на ремонт городских больниц.

«Количество городских больниц будет увеличено с нынешних 12 до 15, чтобы расширить сеть государственных медицинских услуг для малоимущих», — заявил мэр Сеула О Сэ Хун, пообещав «агрессивные» инвестиции в улучшение здравоохранения города.