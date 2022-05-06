Самара, 6 мая, 2022, 12:53 — ИА Регнум. Военно-исторический лагерь «Страна Героев» (проект Российского военно-исторического общества) впервые развернет свою работу летом 2022 года в Самарской области. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

Дарья Антонова ИА REGNUM Детский лагерь

Сообщается, Самарская область вошла в число пяти субъектов Российской Федерации, которые получили почетное право реализации этой программы.

Отмечается, что этим летом Самарскую область посетят дети и подростки из разных регионов России.

«Безусловно, опыт проведения подобного рода мероприятий показывает в первую очередь заинтересованность ребят, проживающих в Приволжском федеральном округе, но уже сейчас к нам поступают заявки со всей страны, включая и Дальневосточный федеральный округ. Интерес связан и с созданной современной инфраструктурой объекта, и с интересной развивающей программой, подготовленной совместно с Российским военно-историческим обществом», — приводит пресс-служба слова заместителя министра образования и науки региона — руководителя департамента по делам молодёжи Сергея Бурцева.

Всего участниками четырех смен лагеря станут 1000 ребят в возрасте от 12 до 17 лет (в том числе около 500 детей из Самарской области). Их ждет развивающая программа по направлениям: «Хранители Истории», «Защитники», «Медиа Победы», «Волонтеры Победы», а также курс социального проектирования «Мой патриотический проект», историко-патриотический курс «Военная история России», занятия по физической подготовке и спорту.

Лагерь будет работать на территории молодежного центра «Лесная сказка», который расположен в Кинельском районе Самарской области.