Ульяновск, 6 мая, 2022, 12:31 — ИА Регнум. В Сурском районе Ульяновской области начали обработку рек от чёрной мошки (гнуса), нашествие которой произошло в 2021 году и посыпались жалобы от жителей. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ульяновского губернатора.

http://www.depvet.ru/ Личинки чёрной мошки

Власти уточняют, что весной 2022 года установлены ивовые ловушки на семи реках: Якла, Елшанка, Большая Якла, Чилим, Кувай, Барыш, Бездна. Были выявлены личинки насекомых, образцы которых были направлены на исследование для подтверждения видовой принадлежности и стадии развития, необходимой для ларвицидной обработки.

С 1 мая ветеринарными специалистами обработаны малые реки Сурского района и река Барыш, дезинсекция продолжается.

Помимо этого, в сёлах, наиболее пострадавших в 2021 году от нашествия насекомых, проводится профилактическая обработка крупного рогатого скота.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2021 году в Сурском районе наблюдались тучи чёрной мошки. После жалоб жителей губернатор Алексей Русских поручил разработать дорожную карту по борьбе с насекомыми, согласно которой дезинсекция проводится на второй и третьей стадии развития личинки мошки.