Пенза, , 12:31 — REGNUM В Пензенской области увеличилось количество пострадавших от укусов клещей. За медицинской помощью уже обратились 125 человек, из них 40 детей в возрасте до 14 лет, сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

Клещ Myriams-Fotos

На территории пяти объектов площадью 32,66 гектаров проведены акарицидные обработки, или 22,4% от планируемого объема.

По состоянию на 5 мая на зараженность возбудителями иксодового клещевого боррелиоза исследованы 119 снятых с людей клещей. Возбудители заболевания выявлены в 13 их них.

Как сообщало ИА REGNUM, с начала апреля в Приморье зарегистрировано 311 случаев укуса клещей, а с начала сезона — 849 человек обратились в больницы, в том числе 262 ребенка.

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