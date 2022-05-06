Москва, 6 мая, 2022, 12:30 — ИА Регнум. Вооруженные силы России не намерены применять ядерное оружие в ходе спецоперации на Украине, заявил 6 мая заместитель директора департамента информации и печати МИД РФ Алексей Зайцев.

Nikita Dezhurny МИД России

«Нам неоднократно приходилось опровергать инсинуации о возможном применении со стороны России в специальной военной операции ядерного оружия. Это намеренная ложь», — сказал он на брифинге.

Дипломат добавил, что Москва твердо придерживается принципов, в соответствии с которыми «в ядерной войне не может быть победителей и она не должна быть развязана».