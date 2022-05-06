Москва, 6 мая, 2022, 12:30 — ИА Регнум. Федеральный бюджет России получит в мае 2022 года дополнительные нефтегазовые доходы. Об этом 6 мая сообщает Министерство финансов РФ.

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«Ожидаемый объем дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета, связанный с превышением фактически сложившейся цены на нефть над базовым уровнем, прогнозируется в мае 2022 года в размере 414 млрд рублей», — говорится в заявлении министерства.

Как сообщало ИА REGNUM, согласно информации экспертов, страны Евросоюза резко увеличили объёмы закупок российского природного газа в мае по сравнению с апрелем.