Ханты-Мансийск, , 12:29 — REGNUM В Югре за сутки на 6 мая госпитализировали 26 больных с COVID-19, 72 человека выписаны по выздоровлению. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Коронавирус Permkrai.ru

За минувшие сутки в Югре выявлено 72 новых случаев заражения коронавирусом. Это на 47 человек больше, чем днём ранее. Лидером по числу заражений стал Сургут — 17.

С начала пандемии в Югре к 6 мая насчитывается 209 751 случай лабораторно подтверждённых заражений коронавирусом, выздоровели 206 529 пациентов, 2540 скончались (на одного человека больше, чем днём ранее).

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