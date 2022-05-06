Цинциннати, США, 6 мая, 2022, 12:28 — ИА Регнум. Президент США Джо Байден во время своей поездки в штат Огайо объявит о проекте развития трехмерной печати для снижения стоимости продукции для американских производителей, сообщает The Hill.

Gage Skidmore Джо Байден

Проект AM Forward является частью усилий Байдена по повышению устойчивости цепочки поставок путем привлечения компаний частного сектора к закупке деталей, произведенных с помощью технологий трехмерной печати, у более мелких поставщиков из США.

Крупные компании GE Aviation, Honeywell, Lockheed Martin, Raytheon и Siemens Energy являются первыми участниками инициативы, которая станет добровольным соглашением между крупными производителями и их более мелкими поставщиками из США.

«Недостаточно американских компаний используют 3D-печать или другие высокопроизводительные производственные технологии», — заявили высокопоставленные представители администрации, назвав эту проблему «проблемой курицы и яйца».

«Поставщики хотят сделать эти инвестиции, но не имеют подтвержденных заказов или денежных потоков для инвестиций, часто от $3 до $8 млн», — заявили официальные лица. — И компании не предоставляют заказы, потому что они не думают, что их поставщики действительно могут производить детали. Частный сектор не может сделать это в одиночку, и федеральный губернатор станет ключевым партнером, который поможет AM Forward решить эти проблемы».

Байден намерен отправиться 6 мая в Цинциннати, чтобы встретиться с лидерами производства и ознакомиться с новыми производствами с помощью технологий трехмерной печати в рамках своих усилий по продвижению своего плана по увеличению производства в Америке.