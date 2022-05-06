Брянск, 6 мая, 2022, 12:29 — ИА Регнум. В Брянской области за последние сутки в ковид-госпитали направлены 12 новых пациентов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 6 мая в региональном оперативном штабе. Зарегистрировано три летальных исхода.

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Всего в Брянской области проведено 1 827 368 исследований на коронавирус, выявлено 161 258 носителей. Завершили лечение выздоровлением 156 886 человек, в том числе 79 выписаны за истекшие сутки.

От осложнений при COVID-19 скончались 3 990 пациентов.