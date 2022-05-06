Тбилиси, 6 мая, 2022, 18:12 — ИА Регнум. Члены грузинской оппозиционной партии «Гирчи — больше свободы» стали устраивать перформансы, во время которых проводят лекции для присутствующих на митингах оппозиции полицейских, сообщает 6 мая грузинский телеканал «Формула».

Ministry of Internal Affairs of Georgia Грузинские полицейские

По словам членов партии Цотнэ Коберидзе и Бориса Куруа, их аудиторией являются полицейские, которых мобилизуют во время протестов оппозиции. По их мнению, правоохранители там «теряют время даром», поэтому они параллельно с акцией протеста решили говорить с полицейскими о важных вопросах.

«В любое время, когда мы проводим акцию, сюда приводят многих полицейских, и они ничего не делают, то есть тратят своё время впустую. Мы решили, что люди, которым мы платим деньги, не должны тратить время впустую. Поэтому мы решили поговорить о чём-нибудь: о правах человека, преступности и провести время более творчески, что не исключает того, что мы будем здесь протестовать против несправедливости», — сказал Куруа.

Тема сегодняшней лекции — принципы и правовые устои демократической страны. По мнению членов партии, это те вопросы, которые должны знать граждане и сотрудники правоохранительных органов, и поскольку у них уже есть постоянные «слушатели» из числа полицейских, они решили провести курс лекций.

«Поскольку есть такая аудитория, то почему я не должен потратить это время и объяснить им то, что я считаю правильным? Если кто-то из них подумает об этом и поговорит дома со своими собственными детьми немного по-другому для того, чтобы понять, где он работает, чем занимается и какой властью обладает, это будет полезным делом и для меня», — сказал Коберидзе.