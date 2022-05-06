Москва, , 12:26 — REGNUM Тот факт, что граждане РФ активнее всего экономят на отпускных поездках, может отрицательно сказаться на состоянии российской туристической отрасли. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 6 мая заявила доцент кафедры статистики РЭУ им. Г. В. Плеханова Ольга Лебединская.

Туризм Russkiydom.su

«Если говорить об ожиданиях отельеров на сезон отпусков, то ситуация очень противоречивая. С одной стороны, большинство из них говорят о достаточно оптимистичных планах на летний сезон: у администрации Сочи в планах принять 4,5 млн путешественников, отели Сочи на летние месяцы забронированы в среднем на 45%, санатории и пансионаты с лечением — в некоторых случаях на 80%», — сказала Лебединская.

В другой стороны, как пояснила Лебединская, в краткосрочном периоде экономия жителей РФ на отпускных поездках может отрицательно сказаться на туристическом секторе.

«Однако сфера сервиса и туризма уже неоднократно подвергалась атакам внешнего экономического давления. Думаю, она сможет выстоять и сейчас», — подытожила экономист.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Лебединская объяснила, как в РФ могут упасть реальные доходы населения.

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