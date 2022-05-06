Москва, 6 мая, 2022, 12:25 — ИА Регнум. О героических действиях ефрейтора Тараса Кузнецова в ходе спецоперации Вооруженных сил РФ по денацификации Украины рассказали 6 мая в Минобороны России.

Минобороны РФ Ефрейтор Тарас Кузнецов

Отмечается, что ефрейтор вместе со своим экипажем в составе танкового полка освобождал один из населённых пунктов от украинских националистов. Продвигаясь по окрестностям населённого пункта экипаж Кузнецова обнаружил два замаскированных танка радикалов, спрятанные в складках местности.

«Мгновенно оценив ситуацию Тарас первым прицельным выстрелом уничтожил один из танков противника», — говорится в сообщении.

Также указывается, что, выдержав ответное попадание снаряда из вражеского танка, ефрейтор, несмотря на полученные ранения, умело увел свою боевую машину из-под удара противника и уничтожил второй танк киевских боевиков точным огнем.

«Благодаря мужественным действиям ефрейтора Тараса Кузнецова колонна смогла продолжить движение и выполнять задачу по высвобождению населённого пункта. При этом экипаж Тараса Кузнецова потерь не понес», — заключается в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что сапёры обезвредили почти все дороги, ведущие в Мариуполь.