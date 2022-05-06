Новосибирск, 6 мая, 2022, 12:25 — ИА Регнум. В Новосибирске завтра, 7 мая, ночью ожидается +6…+8 °С, днём воздух прогреется до +11…+13 °С. Ночью будет дуть юго-западный ветер, днём северо-западный — 9-14 м/с, местами порывы до 19 м/с. Об этом сообщает Западно-Сибирский гидрометцентр.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Новосибирск

8 мая ночью прогнозируется — 1…+1 °С, днём +10…+12 °С, ветер днём северо-западный: ночью 6-11 м/с, днём 4-9 м/с.

9 мая ночью будет 0…+2 °С, днём +13…+15 °С, ветер восточный 2-7 м/с.