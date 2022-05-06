Москва, 6 мая, 2022, 12:23 — ИА Регнум. Жители РФ могут столкнуться с падением реальных доходов при одновременном росте заработных плат. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 6 мая заявила доцент кафедры статистики РЭУ им. Г. В. Плеханова Ольга Лебединская.

(сс) jambulboy Доходы растут

«Основной драйвер, который побуждает жителей РФ экономить на всем, — это неопределенность ситуации, — сказала Лебединская. — По данным Росстата, реальные доходы жителей РФ в 2021 году выросли на 3,1%. В I квартале 2022 года они сократились на 1,2%. Как снизятся реальные доходы во II квартале, не скажет никто. И это внушает опасения. Прогнозировать данный показатель крайне сложно, так как при росте заработных плат, доходов от предпринимательства, социальных трансфертов мы можем столкнуться с падением реальных доходов из-за инфляции. Каждый непотраченный рубль — это неполученная прибыль предприятий обслуживания, которые и так находятся под давлением. И большая часть ожидаемой безработицы связана именно с этим сектором».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Александр Сафонов предупредил о том, что такие сегменты экономики РФ, как туризм, досуг и сфера развлечений, рискуют столкнуться с сокращением рабочих мест.