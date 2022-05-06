Кишинёв, 6 мая, 2022, 12:23 — ИА Регнум. Конституционный суд (КС) Молдавии отклонил запрос от депутатов парламента республики из Блока коммунистов и социалистов, которые потребовали приостановить действие запрета на ношение георгиевской ленты. Об этом 6 мая сообщает пресс-служба КС.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Цвета Георгиевской ленточки

«Конституционный суд постановил отклонить запрос депутатов парламента Молдавии Адриана Лебединского и Григория Новака о приостановлении действия статьи II, пункта 98 из закона от 14 апреля 2022 года. Решение является окончательным и обжалованию не подлежит», — говорится в сообщении.

В пресс-службе объяснили такое решение тем, что в запросе депутаты якобы не указали основание для своего требования.

Напомним, в Молдавии 20 апреля ввели запрет на демонстрацию символов Z и V, георгиевской ленты и всего, что может выражать поддержку России в спецоперации по денацификации Украины. Депутаты Гагаузии приняли постановление о проведении акции «Георгиевская ленточка» для обхода запрета в День Победы. Но Апелляционный суд Комрата приостановил действие постановления. Это решение ещё можно оспорить в Верховном суде Молдавии.