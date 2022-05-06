Ростов-на-Дону, 6 мая, 2022, 12:27 — ИА Регнум. Ростовская полиция задержала хуторянина, подозреваемого в незаконном хранении боеприпаса. В результате взрыва гранаты двое мужчин получили осколочные ранения. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в донском управлении МВД России.

Mathieu Thauvin Под арестом

Инцидент случился вечером 3 мая на хуторе Крюково Куйбышевского района. На улице Молодёжной произошел хлопок. Как выяснили прибывшие на место происшествия полицейские, конфликт между местными жителям разгорелся после употребления спиртного.

«Мужчина вынес из дома предмет, схожий с гранатой, и привел его в действие. В результате взрыва двое граждан получили осколочные ранения и были госпитализированы в медицинское учреждение», — уточнили в ведомстве.

Злоумышленник задержан. Возбуждено уголовное дело в отношении гражданина возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 222.1 УК РФ «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств».