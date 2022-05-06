Москва, 6 мая, 2022, 12:22 — ИА Регнум. Политика ФРС США обернется понижением темпов роста американской экономики. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 6 мая заявила доцент кафедры финансов и цен РЭУ им. Г. В. Плеханова Елена Воронкова. Так она прокомментировала решение Федрезерва США повысить базовую ставку.

США

«Ужесточение американской монетарной политики было вполне предсказуемым, обусловленным в первую очередь необходимостью сдерживания рекордной для страны инфляции, — сказал Воронкова. — Рост базовой ставки ФРС ограничит рыночный спрос, что должно позитивно сказаться на инфляционном тренде и потенциально может стать основанием для укрепления курса доллара и повысить привлекательность рынка США для иностранных инвесторов, а значит, подстегнет фондовые рынки. Вместе с тем, вполне вероятно, вызванное этим «удорожание» денег понизит темпы роста американской экономики».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть прогноз, что после повышения ставки Федрезерва США могут снизиться мировые цены на сырье.