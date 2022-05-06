Стокгольм, , 12:46 — REGNUM Östgöta Correspondenten, одна из крупнейших сельских газет Швеции, уже несколько лет нанимает на работу сотрудников, не имеющих опыта журналистской работы. Об этом 5 апреля написал журнал Journalisten.

СМИ Jourdom.ru

В конце апреля медиа-агломерат Bonnier news созвал кризисное совещание из-за того, что в таких крупнейших дневниках Швеции, как Expressen, Dagens Nyheter и Dagens industri, не хватает сотрудников, которые бы смогли работать в летний сезон, то есть в период отпусков.

Но за пределами больших городов Швеции нехватка журналистов стоит еще острее. Как оказалось, крупнейшая сельская газета Östgöta Correspondenten с 2015 года нанимает сотрудников, не имеющих ни журналистского образования, ни журналистского опыта. Этим летом примерно половина из десяти подменяющих основных журналистов не имела журналистских квалификаций.

В редакции Östgöta Correspondenten признают проблему, но в то же время обращают внимание на то, что нехватка одних сотрудников и трудоустройство других позволяет привлечь в профессию лиц с уникальным опытом из других сфер деятельности.