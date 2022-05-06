В Мариуполь разминировали все дороги, кроме пути из Мангуша
Мариуполь, ДНР, 6 мая, 2022, 12:21 — ИА Регнум. Сапёры обезвредили почти все дороги, ведущие в Мариуполь. Об этом 6 мая сообщил мэр города Константин Иващенко в эфире «Соловьев Live».
Никита Третьяков ИА REGNUM
Мариуполь
По его словам, единственным исключением пока остаётся путь из Мангуша. По другим трассам уже возобновилось движение транспортных средств.
«Все дороги, которые ведут в город, кроме из Мангуша, уже все разминированы и по ним разрешено движение», — заявил Иващенко.
Мэр рассказал, что власти города смогли решить проблему поставок продовольствия и питьевой воды.