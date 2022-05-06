Москва, 6 мая, 2022, 12:20 — ИА Регнум. В России можно ограничить выдачу новых кредитов тем гражданам, у которых на оплату уже имеющихся займов уходит более 60% их доходов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 6 мая заявил доцент кафедры информатики РЭУ им. Г. В. Плеханова Александр Тимофеев. Так он прокомментировал предложение бывшего главы ЦБ РФ Сергея Дубинина не кредитовать тех граждан, которые уже обзавелись займами и пока не погасили их.

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«Современные возможности банковской информационной системы позволяют все лучше и качественней сопоставлять доходы и расходы некоторых граждан и компаний. Современные банковские аналитические системы выявляют множество схем, в которых при сопоставлении косвенных данных и счетов выявляется, что новый кредит пролонгирует старый с процентами или использует льготный «беспроцентный» период», — сказал Тимофеев.

Как полагает Тимофеев, запретить выдачу кредитов гражданам невозможно, но есть смысл ограничить их возможности брать новые, если на выплату уже имеющихся уходит более 60% дохода заемщика.

«Нет смысла запрещать брать кредиты заемщикам с высокими доходами», — уточнил Тимофеев.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Максим Марков объяснил, какие шаги могли бы сделать власти РФ для того, чтобы уберечь жителей России от соскальзывания в долговые ямы.