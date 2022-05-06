Мосул, Ирак, , 12:25 — REGNUM Подразделения армии Ирака в ходе антитеррористической операции обнаружили укрытие и склады оружия боевиков ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом 6 мая сообщает Shafaq.

Армия Ирака

По данным журналистов, члены группировки в провинции Нейнава оборудовали серию подземных укрытий, где хранили боеприпасы и оружие.

Отмечается, что в районе Нимруд террористы вырыли тоннель протяжённостью 150 метров, в котором они укрывались от рейдов иракской авиации. Иракские военные изъяли партию оружия, после чего заминировали и подорвали тоннель.

По предварительным данным, укрытие использовалось боевиками с 2017 года.