Рязань, , 12:28 — REGNUM Центральной площадкой «Сада Памяти» в Рязани стал сквер имени Александра Александрова — здесь 5 мая высадили саженцы клёна, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

«Сад Памяти» в Рязани https://www.ryazangov.ru

Эстафету международной акции Рязань приняла у Саратовской области. В сквере знаменитого земляка, автора музыки гимна СССР, песни «Священная война» других военных песен и создателя Краснознаменного ансамбля песни и пляски Советской Армии Александра Александрова общественники, кадеты, волонтёры и губернатор Николай Любимов высадили 17 саженцев клёна краснолистного.

«Это память на долгие годы. Благодаря этой акции становятся зелёными города, села, посёлки, будет чище воздух. Важно, что через 20-30 лет люди будут помнить, что этот сад посадили во имя нашей Победы и в память о тех, кто погиб, защищая Родину. Рязанская область, как и вся страна, сделала многое, чтобы эта Великая Победа состоялась», — отметил губернатор.

Эстафету проекта из Рязани передали Тверской области.