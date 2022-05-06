Рязань, 6 мая 2022, 12:28 — REGNUM Центральной площадкой «Сада Памяти» в Рязани стал сквер имени Александра Александрова — здесь 5 мая высадили саженцы клёна, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.
Эстафету международной акции Рязань приняла у Саратовской области. В сквере знаменитого земляка, автора музыки гимна СССР, песни «Священная война» других военных песен и создателя Краснознаменного ансамбля песни и пляски Советской Армии Александра Александрова общественники, кадеты, волонтёры и губернатор Николай Любимов высадили 17 саженцев клёна краснолистного.
Эстафету проекта из Рязани передали Тверской области.