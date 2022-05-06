Москва, 6 мая, 2022, 12:26 — ИА Регнум. НАТО делает всё, чтобы бои на Украине не прекращались, хотя заявляет о желании как можно скорее прекратить конфликт. Об этом заместитель директора департамента информации и печати МИД России Алексей Зайцев заявил 6 мая на брифинге.

Nikita Dezhurny МИД России

Он отметил, что двуличная политика стран НАТО и ЕС вызывает возмущение. На Украину поставляется оружие на миллиарды долларов, и поставки растут.

«На словах выступая за скорейшее прекращение боевых действий, они делают всё, чтобы не допустить этого», — сказал Зайцев.

Как сообщало ИА REGNUM, Алексей Зайцев оценил ход переговоров между Россией и Украиной: в настоящий момент они находятся в стагнации.

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