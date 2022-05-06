Стокгольм, 6 мая, 2022, 12:22 — ИА Регнум. После неправильно переведенных заявлений лидера «Христианских демократов» Эббы Буш в свете массовых беспорядков во время пасхальных каникул руководство шведской партии требует встречи с администрацией Sveriges Radio («Шведское радио»), обвиняя их в распространении ложных утверждений. Об этом 5 мая сообщил телеканал SVT.

Frankie Fouganthin Эбба Буш

«Они распространяют чистую ложь», — возмутился в интервью SVT партсекретарь «Христианских демократов».

После беспорядков лидер партии «Христианских демократов» Эбба Буш обратила внимание на раненых полицейских и в интервью Sveriges Radio задала риторический вопрос: «Почему у нас нет хотя бы сотни раненых исламистов, сотни раненых уголовников, сотни раненых зачинщиков массовых беспорядков?»

В новостной статье Sveriges Radio, которая вышла на арабском языке, слово «исламисты» было переведено как «мусульмане». Более того, надпись под портретом Буш в статье гласит: «Лидер Христианских демократов Эбба обвиняет полицию в том, что та не убивает мусульман».