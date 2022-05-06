Курорты Северного Кавказа станут драйвером стратегии развития СКФО
Ставрополь, 6 мая, 2022, 12:18 — ИА Регнум. В новой стратегии развития Северо-Кавказского федерального округа до 2030 года одним из основных направлений назван туризм, а курорты под управлением АО «Кавказ. РФ» — основными драйверами. По мнению руководства компании, которая является государственным институтом развития округа, уже созданные курорты в настоящее время являются основными туристическими объектами в округе, но в плане развития есть куда стремиться.
Кроме уже работающих горнолыжных курортов «Архыз», «Эльбрус», «Ведучи», «Домбай», будут развивать и строить курорты «Мамисон» и «Армхи». Всего планируется развивать три направления — горнолыжный туристский кластер, курорты Кавминвод и кластер культурно-познавательного туризма с центром в Дербенте.
Напомним, правительство РФ утвердило новую стратегию развития Северного Кавказа до 2030 года. Она будет определять вектор развития округа вместо ранее принятой стратегии до 2025 года.
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