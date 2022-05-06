Псков, , 12:30 — REGNUM Программу основных мероприятий в День Победы представили в Пскове. О предстоящих событиях рассказал губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

День Победы Дарья Драй © ИА REGNUM

Традиционно главными мероприятиями станут военный парад с участием военнослужащих Псковского гарнизона и народное шествие в рамках всероссийской акции «Бессмертный полк».

Учитывая то, что в Псковской области до сих пор фиксируют случаи заражения коронавирусом, все рекомендации по использованию средств индивидуальной защиты и соблюдению дистанции сохраняются.

Кроме этого оргкомитет составил список предметов, которые нельзя проносить на акцию. Среди них колющие и режущие предметы, стеклянные бутылки, алкоголь и запрещённые вещества. Жителям Псковской области не следует брать с собой домашних животных.

После парада и «Бессмертного полка» жители и гости Пскова смогут посетить праздничный концерт в амфитеатре Детского парка. Параллельно с концертной программой в Зелёном театре дадут литературно-хореографический спектакль, который завершится концертом.

Кульминацией Дня Победы, как и всегда, станет праздничный салют. Залпы дадут в 22:30.

Напомним, что акция «Бессмертный полк» пройдёт в этом году только в двух крупных городах региона, в Пскове и Великих Луках.

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