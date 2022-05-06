Минск, 6 мая, 2022, 12:17 — ИА Регнум. Президент Белоруссии Александр Лукашенко намерен на предстоящей встрече с российским лидером Владимиром Путиным понять вопрос о ситуации с недостроенным «Газпром центром» в Минске. Об этом глава республики заявил 6 мая во время доклада о развитии белорусской столицы.

Чаховіч Уладзіслаў Минск. Площадь Победы

Как сообщили в пресс-службе президента страны, в повестке дня были актуальные вопросы жизнедеятельности города — благоустройство, реализация инвестпроектов, развитие системы здравоохранения, совершенствование местного самоуправления.

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Во время доклада белорусский лидер поинтересовался ситуацией в отношении недостроенного «Газпром центра» на месте автовокзала «Московский». Он отметил, что соответствующий вопрос может быть вновь поднят на его предстоящей встрече с президентом России Владимиром Путиным.

Как сообщало ИА REGNUM, строительство новых офисов для «Газпром Трансгаз Беларусь» началось в 2015 по личному разрешению президента Белоруссии Александра Лукашенко, но уже в 2016 году было заморожено. Среди причин остановки строительства назывались проблемы фундамента.

В 2020 году работы были возобновлены с привлечением итальянского генподрядчика Codest International и вскоре вновь законсервированы. За возможность реализации проекта ОАО «Газпром трансгаз Беларусь» перечислило в белорусский бюджет десятки миллионов долларов. В мае 2021 года белорусское ОАО «Газпром трансгаз Беларусь» (дочерняя компания ПАО «Газпром») приступило к консервации начатого строительства своего многофункционального комплекса в Минске, известного также как «Газпром центр».